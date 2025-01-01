Роса Тарловски де Ройзинблит, изтъкната активистка в защита на жертвите на диктатурата в Аржентина от 1976-1983 г., е починала в събота, съобщи АФП. Тя беше на 106 години.

„Можем само да изкажем думи на благодарност за нейната всеотдайност, солидарност и любов, с които търсеше внуци и внучки до самия край“, се казва в изявление на кампанията „Бабите от Плаза де Майо“.

Ройзинблит е родена през 1919 г. в Мойсес Вил, град на еврейски имигранти в централна Аржентина, и е била акушерка по професия.

Заедно с други майки, чиито близки са изчезнали по време на диктатурата в Аржентина, Ройзинблит е искала да разбере къде са изчезналите й роднини.

Бременната й дъщеря Патрисия Ройзинблит и зет й – и двамата активисти на въоръжената перонистка група Монтонерос – са отвлечени през 1978 г.

Смята се, че Патрисия е родила в мазето, преди бебето да й бъде отнето. Нейното и тялото на съпруга й никога не са били намерени.

Повече от 20 години по-късно, през 2000 г., Ройзинблит се събра с внука си Гилермо благодарение на своята активистка организация.

Той беше сред 140-те души, които групата „Бабите“ събра с техните семейства.

Ройзинблит също така се бори десетилетия наред, за да види военните, замесени в отвличането на дъщеря й, изправени пред съда.

През 2016 г. тя е в съдебната зала, когато двама бивши командири на въздушните сили и бивш офицер от разузнаването са осъдени на затвор по обвинения в отвличане на хора и изтезания.

„Болката е все още жива, тази рана никога не заздравява... Но да кажа, че спирам? Не, никога няма да спра“, каза тя пред АФП по това време, на 97-годишна възраст.

Активистите твърдят, че 30 000 души са били жертви на насилствени „изчезвания“ по време на военната диктатура в Аржентина.

Групата на Ройзинблит твърди, че има 300 „откраднати внуци“ – родени в плен или отвлечени заедно с родителите си – които все още не са открити.

„Ние се борим, но героите са нашите деца, които се възправиха срещу жестоката диктатура и дадоха живота си за по-добра страна“, заяви тя пред АФП през 2016 г.