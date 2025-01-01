Руският композитор Родион Шчедрин, чието творчество включва „Анна Каренина“ и „Кармен суита“, е починал на 92-годишна възраст, съобщи Московският Болшой театър, определяйки загубата като „огромна трагедия“.

В изявлението си театърът подчертава, че Шчедрин, съпруг на покойната балетна легенда Мая Плисецкая, е бил „един от най-великите съвременни гении“, чиито опери, балети и симфонии се изпълняват на най-престижните сцени по света.

Шчедрин, роден на 16 декември 1932 г. в Москва, оставя богато музикално наследство, включващо произведения, които се превръщат в класика за балетната и симфоничната сцена.