Година след падането на режима в Сирия Башар Асад и семейството му живеят в лукс - със скъпи вечери и вила в най-луксозния квартал на Москва. Дъщерите му пък се наслаждават на богатството си в Дубай, пише Deutsche Welle .

Само няколко седмици след като революцията в Сирия най-сетне свали диктаторския режим на Асад, бруталният диктатор вечеря заедно със семейството си в луксозно заведение в Москва, разположено на 62-ия етаж. Известният с бруталното насилие и репресиите по време на управлението му Башар Асад и брат му Махер живеят в повече от добри условия в страната, която им помогна да затвърдят властта си, а после ги спаси, когато тя най-накрая се срина.

Петзвезден хотел, пентхаус, вила в най-скъпия квартал

В свое разследване "Ню Йорк Таймс" разказва как семейство Асад продължава да води луксозен живот, макар да им се наложи да избягат от родината си. Журналистите от американското издание са разговаряли със семейни приятели на Асад, техни роднини и бивши държавни служители в сирийския режим. Всички те предпочитат да запазят анонимност от притеснения за безопасността си.

Те разказват, че семейството на диктатора пристига в Москва с частен самолет, а после е съпроводено от конвой до апартаменти в хотел "Четири сезона", които струват около 13 000 долара седмично. После Асад и близките му се местят в пентхаус в небостъргач, а най-накрая във вила в квартал Рубльовка, разположен в покрайнините на Москва. През цялото време семейството е под наблюдение на руските служби за сигурност, които са ги инструктирали да не правят никакви публични изявления. През февруари синът на Башар Асад - 24-годишният Хафез - публикува в социалните мрежи видео, на което се разхожда в Москва. Повече публикации от него име обаче няма, след като очевидно службите са се намесили.

Махер Асад пък е забелязан в заведение за наргиле в един от луксозните небостъргачи на Москва. Махер е смятан за отговорен за обстрелването на невъоръжени протестиращи в Сирия, както и обсади, в които е принуждавал хората да се предадат или да умрат от глад. Той е считан и за ръководител на мрежа за трафик на наркотици, която е спечелила милиарди на семейството. Пари, които очевидно спомагат и за луксозния им живот днес.

Дъщерите на Асад живеят в Дубай

Профилите в социалните мрежи на дъщерите на Башар и Махер Асад пък показват как празнуват рождените си дни в луксозни ресторанти и с големи празненства, включително на частна яхта в Дубай. Пред "Ню Йорк Таймс" семейни приятели и двама бивши сирийски военни споделят, че Махер и Башар Асад поддържат контактите си в Обединените арабски емирства и са сключили договорка с високопоставени представители на страната, така че децата им да могат да живеят там. На въпрос от американския вестник по тази тема властите в ОАЕ така и не отговарят.

Дъщерята на сирийския диктатор - Зейн, се връща в Абу Даби, след като бруталния режим на баща ѝ е свален, а семейството ѝ се изнася в Москва. Там тя учи в местния кампус на Сорбоната и продължава обучението си, придружавана винаги от бодигарди. Когато в един общ чат с други студенти колега на Зейн в университета ѝ казва, че вече не е добре дошла, въпросният студент изчезва от кампуса - разпитан е от емиратските власти и спира да учи в Сорбоната, научават още журналистите от американската медия. От университета казват, че казусът бил "чисто академичен" и Зейн Асад нямала нищо общо.

"Башар си живее сякаш нищо не се е случило"

Американският вестник разказва също как Башар Асад изоставил на произвола на съдбата един от асистентите си, които избрал да пътува със семейството му към Москва. След като пристигнали в "Четири сезона" малко след бягството от Сирия, на асистентите на Асад им връчили сметката за изключително скъпата хотелска стая. След като не могли да си платят, а бившият диктатор вече си бил тръгнал и не вдигал телефона си, руските власти отвели сподвижниците на Асад в друг комплекс от съветската епоха. Асистентът успял да се върне в Сирия, където и днес живее в село в планината. Година по-късно той трудно свързва двата края, а семейство Асад никога повече не го потърсили. "Башар си живее сякаш нищо не се е случило. Унижаваше ни, докато беше тук, а после ни прецака, когато избяга", разказва пред "Ню Йорк Таймс" сириецът, който дълги години носел чантата на Башар Асад и му отварял вратата.