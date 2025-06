Мик Ралфс - певец, текстописец, китарист и съосновател на британската рок група "Бед къмпани", почина на 81-годишна възраст, предаде Асошиейтед прес, като цитира съобщение от сайта на бандата.

Ралфс получи инсулт през ноември 2016 г. след концерт в Лондон, който беше обявен като последната му сценична изява с "Бед къмпани". Оттогава той беше прикован към леглото, се казва в публикацията. Не се съобщават повече подробности за обстоятелствата около смъртта на музиканта, отбелязва Асошиейтед прес.

Планирано е Мик Ралфс да бъде въведен в Залата на славата на рокендрола като член на "Бед къмпани" през ноември, припомня Асошиейтед прес.

"Нашият Мик почина...", казва в разпространеното изявление вокалистът на бандата Пол Роджърс. "Той ни остави изключителни песни и спомени. Беше мой приятел, партньор при писането на песни, невероятен и многостранен китарист, който имаше най-голямото чувство за хумор".

Ралфс пише песента Ready for Love през 1970 г. за тогавашната си група "Мот дъ хупъл", а по-късно я преработва за дебютния албум на "Бед къмпани" от 1974 г. Част от продукцията е и неговият хит Can't Get Enough. Мик Ралфс е съавтор на Feel Like Makin' Love на "Бед къмпани" от 1975 г. заедно с Роджърс.

Роден в Стоук Лейси, Херефордшър, Англия, Ралфс започва да свири на китара още като тийнейджър, а в началото на 20-те си години, през 1966 г., става съосновател на групата "Док Томас". През 1969 г. групата се превръща в "Мот дъ хупъл". Той напуска бандата през 1973 г., скоро след като тя постига успех с написаната и продуцирана от Дейвид Боуи песен All the Young Dudes, припомня Асошиейтед прес.

Мик Ралфс създава "Бед къмпани" заедно с певеца Роджърс. Към тях се присъединяват барабанистът на "Фрий" Саймън Кърк и вокалистът Боз Бърел от групата "Кинг Кримсън".

Кърк каза в разпространено изявление, че Мик Ралфс "беше скъп приятел, прекрасен автор на песни и изключителен китарист. Той ще ни липсва много".