, един от най-известните британски актьори,на, съобщи семейството му, предаде BBC.Той е известен с роли на сцената и екрана, включително в телевизионни ситкоми Not Going Out и Bedtime, драми като Bleak House и Gentleman Jack и сапунки Coronation Street и EastEnders.В изявление, разпространено от децата му, се казва, че актьорът еи е билДама Джоана Лъмли каза: „Тимъти наистина ще бъде огромна загуба за всички, които са ги обичали и уважавали, не само широката публика.“Отдавайки почит, телевизионният оператор Пиърс Морган си припомни, че е интервюирал Уест за неговата поредица Life Stories със съпругата на актьора Скейлс.„Тя беше любовта на живота му. Неговата отдаденост към нея, след като тя разви Алцхаймер, беше трогателна“, каза Морган.Бившата актриса от EastEnders Трейси-Ан Оберман описа Уест катоВ изявлението си Джулиет, Самуел и Джоузеф УестималУест оставя "сестра, дъщеря, двама сина, седем внуци и четирима правнуци", каза семейството и добави:през 1934 г. в Брадфорд, син на актьорите Локууд Уест и Олив Карлтън-Кроу.Тойси в сферата на развлеченията като асистент сценичен мениджър в театъра Уимбълдън.Създава името си на сцената и екрана през 60-те години на миналия век, а адаптациите на Ричард II и Едуард II на Би Би Си през 70-те го виждат да повтаря роли, които вече е изиграл, за да получи одобрението на критиците в театъра.член на френското разузнаване във филмовата адаптация на Фредерик Форсайтот 1973 г.Неговитевключват комедийната драма от 80-те години на миналия век Brass, в която той играеТой участва внаот 1992 г. Framed и е режисьор Франк Шерингам в детския телевизионен сериал от 1994 г. Smokescreen.В Not Going Out, британският сериал, създаден от Лий Мак, който се излъчва от 2006 г., Уест играе Джефри, бащата на Луси Адамс (изиграна от Сали Бретън).Уест също се появява в седем епизода на Coronation Street през 2013 г. като Ерик Бабидж, докато в EastEnders той играе Стан, патриарха на семейство Картър, през 2014 г. и 2015 г.Уест играе бившия британски премиер Уинстън Чърчил три пъти, в „От Чърчил и генералите“ (1979), „Последният бастион“ (1984) и „Хирошима“ (1995).варират от кардинал Уолси в адаптацията на Би Би Си на Шекспировия Хенри VIII от 1979 г. до съветския премиер Михаил Горбачов в драмата от Студената война от 1987 г. Breakthrough at Reykjavik до расистки южноафрикански полицай в Cry Freedom на Ричард Атънбъро през същата година.Той поема поста артистичен директор на лондонския театър Old Vic през 1980 г., но краткият му мандат е белязан от скандал за постановка на Макбет с участието на Питър О'Тул, от която Уест публично се отрече, след като беше опустошена от критиците.Уест беше редовен и аплодиран изпълнител на самия Шекспир, представяйки крал Лир през 2002 г. и 2016 г.През 2019 г. актьорът изигра редник Годфри в Dad's Army: The Lost Episodes, пресъздаване на три липсващи епизода от комедията на BBC Dad's Army.