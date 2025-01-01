Съд в Мюнхен осъди германец с руско гражданство на шест години затвор за шпионаж и подготовка на саботажни действия, насочени срещу германската подкрепа за Украйна.

Обвиняемият, идентифициран от съда като Дитер С., беше признат за виновен, че е помагал при планирането на атаки срещу железопътни линии и военна инфраструктура в Германия, по поръчение на руските разузнавателни служби.

Според обвинението, целта на действията е била да дестабилизират германската логистична подкрепа за Украйна и да създадат усещане за несигурност в страната.