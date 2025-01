Още двама израелски заложници и петима чужденци, държани в плен в Ивицата Газа, бяха предадени на Червения кръст, съобщиха израелските военни.

„Според информацията, съобщена от Червения кръст, седем заложници, включително двама израелци и петима чужденци, са им предадени и са на път към силите на ЦАХАЛ (армията) и ISA (агенцията за сигурност) в Ивицата Газа“, заявиха военните, цитирани от АФП.

Двамата израелски заложници, които бяха освободени, са Гади Мозес и Арбел Йехуд. Петимата чужденци са тайландци.

Премиерът на Израел Бенямин Нетаняху разкритикува „шокиращите сцени“ по време на предаването им.

„Гледам с огромна тежест на шокиращите сцени по време на освобождаването на нашите заложници. Това е поредното доказателство за невъобразимата жестокост на терористичната организация „Хамас“, заяви Нетаняху, след като телевизионни кадри показаха как въоръжени лица се мъчат да контролират стотици жители на Газа, които се бяха събрали, за да станат свидетели на предаването.

По-рано днес стана ясно, че израелската военнослужеща Агам Бергер също е била освободена.

I must say, after the horrific images we witnessed during the release of hostages today, I find it difficult to have any empathy for the ‘civilians’ of Gaza, given they are so indistinguishable from the savages of Hamas. They are no different to those who stormed on Oct 7th. pic.twitter.com/A4k3yl0UZF