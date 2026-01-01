Хиляди самоделни ракети озариха снощи небето над село Вронтадос на гръцкия егейски остров Хиос в традиционната „война с ракети-фойерверки“, с която местните жители отбелязват Възкресение Христово, съобщава в. „Катимерини“.

Всяка година групи от две съперничещи си църковни енории си устройват лагери на високи места и насочват самоделни ракети към камбанариите на църквите „Агиос Маркос" и „Панагия Еритиани", които се намират на два срещуположни хълма.

Веднага след полунощ, когато се чува възгласът „Христос Анести“ („Христос воскресе“), от двата лагера започват да се изстрелват ракети, които създават впечатляваща атмосфера от звук и светлина. Целта е да бъде уцелена камбанарията на срещуположната църква. Камбанариите предварително са защитени с дървени дъски, като подобна защита имат и намиращите се в близост сгради.

Вековната традиция привлича ежегодно хиляди посетители на остров Хиос за уникалното празненство, посочва „Катимерини“.