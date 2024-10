Британското кралско семейство сподели вълнуваща новина – през началото на 2025 г. към. Принцесас второто си дете, а официалното съобщение бе направено през социалните мрежи на кралското семейство.

— The Royal Family (@RoyalFamily) October 1, 2024 "Нейно кралско височество принцеса Беатрис и г-н Едоардо Мапели Моци са изключително щастливи да обявят, че очакват своето второ дете в началото на следващата година. То ще се присъедини към", се казва в публикацията на профила на кралското семейство в X.за радостната новина и семейството е изключително щастливо за предстоящото събитие.Принцеса Беатрис и нейният съпруг Едоардо Мапели Моци сеи вече имат едно дете – 3-годишната Сиена., от предишна връзка.Сега семейството с нетърпение очаква новото кралско попълнение през 2025 година.Беатрис е по-малката дъщеря на, който е брат на краля.Той обаче езаради и скандала, породен от приятелството му с покойния вече финансист Джефри Ъпстийн, който бе обвинен в сексуални посегателства.Самият принц също бе обвинен в сексуално посегателство, но случаят приключи с извънсъдебно споразумение.