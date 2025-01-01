Нови експлозии бяха регистрирани на пристанището в Хамбург

Нови експлозии бяха регистрирани снощи на пристанището в Хамбург, след като вчера беше потушен бушувалият повече от 40 часа пожар, предаде ДПА.

Експлозиите са регистрирани около 4 часа сутринта (5 часа бълг. време). Няма пострадали, но два контейнера са пламнали и е било необходимо да бъдат потушени от безопасно разстояние с помощта на водни оръдия, съобщи днес говорител на противопожарната служба в северния германски Хамбург.

#BREAKING: A massive fire with an explosion at Hamburg’s port left five injured and forced road closures. Grateful for the swift emergency response—safety must remain the top priority. #Germany #Hamburg #PortFire #SafetyFirst pic.twitter.com/Kh1D3rtsId — Sanaya (@Sanaya10998) August 27, 2025

От, за да предотвратят разпространението на пожара. Около 30 пожарникари все още бяха на служба в тази сутрин, като претърсваха мястото за жарава и отваряха контейнери, за да потушат пожара в тях. Едва след това може да започне разследването на причината за пожара, заявиха властите, като се очаква възстановителните работи да отнемат цял ден.

Големият пожар в едно от най-натоварените пристанища в Европа беше първоначално овладян вчера сутринта.

Шестима души бяха ранени при пожара, който избухна в понеделник следобед в квартал Федел, югоизточно от центъра на града. Една жена, за която първоначално се смяташе, че е критично ранена, вече е извън опасност, съобщиха от полицията.