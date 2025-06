Норвежки лекар беше осъден днес на 21 години затвор за десетки изнасилвания и сексуални посегателства срещу пациентки, извършвани в продължение на близо 20 години, предаде Франс прес.

55-годишният Арне Бюе беше признат за виновен за 70 изнасилвания и сексуални посегателства, извършени в периода между 2004 и 2022 г. в медицинския му кабинет във Фроста, Централна Норвегия, както и за 82 случая на злоупотреба с позицията си.

#NORWAY: Former municipal chief physician in Frosta sentenced to 21 years in prison for raping 87 former patients. pic.twitter.com/z3FSunAb4b