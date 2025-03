Републиканският конгресмен Даръл Иса заяви, че ще номинира американския президент Доналд Тръмп за Нобелова награда за мир, предаде "The Hill".

“Днес ще номинирам Доналд Тръмп за Нобелова награда за мир. Никой не я заслужава повече”, написа Иса в профила си в “X”.

Today I will nominate @realDonaldTrump for the Nobel Peace Prize. No one deserves it more.