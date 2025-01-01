Властите наредиха евакуация за десетки жилища в засегнати от горските пожари в началото на тази година квартали на американския мегаполис Лос Анджелис, след като необичайна за октомври буря връхлетя южната част щата Калифорния, пораждайки опасения от поройни дъждове, силни ветрове и кални свлачища, предаде Асошиейтед прес.

"Силно обезпокоени сме от времето", заяви на пресконференция снощи кметицата на Лос Анджелис - Карън Бас. Тя обясни, че ударни групи, спасителни екипи и хеликоптери са в готовност за действие.

В периметъра на евакуираните райони попаднаха 115 жилища, най-вече в "Пасифик Палисейдс" и "Мандевил Кениън". И двата квартала бяха засегнати от мащабните пожари през януари, в които загинаха над 30 души, а повече от 17 000 домове в окръг Лос Анджелис бяха разрушени.

Горските пожари обезлесяват хълмовете, а когато няма дървета и каквато и да е растителност, които да задържат повлечената от проливен дъжд почва, както и ветровете, вероятността от свлачища и опустошения при бури рязко нараства, отбелязва АП.

Кметицата Бас и други представители на властите предупредиха жителите в целия регион да бъдат бдителни и да не напускат домовете си. Най-тежката ситуация се очаква днес, след като над 16 000 домакинства вече останаха снощи без електричество, информира сайтът "Пауъраутидж" (PowerOutage.us).

Дъждът по време на бурята може да достигне до 10,2 см в някои райони, предупреди подразделението на Националната метеорологична служба на САЩ в Лос Анджелис. Оттам определиха стихията като "рядка и много мощна метеорологична система".

АриелКоен, дежурен синоптик във филиала в Лос Анджелис, предупреди, че в резултат на бурята може да се формират няколко торнада, и подчерта, че едно от основните изпитания е нейната непредсказуемост.

"Естеството на тази система е такова, че не можем да бъдем сигурни точно кога и къде ще връхлети бурята. Можем да предвидим какво ще се случи непосредствено преди то да се случи", разясни Коен.