Нападение с брадви на гарата в Дюселдорф (СНИМКИ/ВИДЕО)

It's all went crazy out side my hotel a crazy attack at #Düsseldorf train station not far from me pic.twitter.com/jzKYvs6oPy — Tom (@GeordieTommy_) 9 март 2017 г.





#BREAKING: Fears of a terror attack in #Dusseldorf, Germany after a man armed with an axe has gone on a rampage in a train station. pic.twitter.com/q6GR8wBCOn — Naeun Kim (@Naeun_K) 9 март 2017 г.

UPDATE: Local media reporting two men arrested at #Dusseldorf following axe rampage, fears two more suspects have fled into city centre. pic.twitter.com/Swv6s5G8rK — Naeun Kim (@Naeun_K) 9 март 2017 г.

нав западния германски град, съобщи местната полиция, цитирана от Франс прес.по последна информация сазаса. Вероятно са били, не е ясно още колко точно, но, съобщи говорител на полицията и допълни, чев нападението. Той не разкри никакви подробности за самоличността на заподозрените, нито за мотивите на нападението.Германското издание Bild съобщи, че има, за които се предполага, че са свързани с нападението. Медията посочи още, че са ранени четирима или петима души. За щастие, нито един от тях не е в критично състояние., а в района на атаката са разположени