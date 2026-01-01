Най-малко 6 души станаха жертви днес в ивицата Газа на силна буря, предаде Ройтерс, като се позова на местните здравни власти.

Стихията, предизвикала проливни валежи, доведе до наводняване на палатки, в които бяха настанени разселени от войната семейства. Много домове, пострадали от конфликта, също рухнаха под напора на бурята.

Пет от жертвите са загинали при срутването на сгради близо до плажа на град Газа, а момченце на 1 годинка е умряло от студ в палатка в Дейр ал Балах, в централната част на Газа.

Според управлявана от "Хамас" медия в Газа най-малко 31 палестинци са умрели от началото на зимния сезон в анклава заради студ или срутване на опасни сгради, поразени при израелски удари. Службите за гражданска защита на Газа заявиха, че не са в състояние да се справят с щетите от новата буря поради недостиг на гориво и повредено оборудване. ООН и палестински представители заявиха, че спешно са необходими най-малко 300 000 нови палатки за приблизително 1,5 милиона души, които все още са разселени.

В изявление "Хамас" призова посредниците по споразумението за прекратяване на огъня в Газа, влязло в сила през октомври, да принудят Израел да позволи достъпа до анклава на помощи и материали за възстановяване на палестинската територия.