Най-малко 50 души загинаха при пожар в търговски център в град Кут, в Източен Ирак, предаде Ройтерс, като се позова на информация от днес на държавната новинарска агенция ИНА.

На видеозаписи, разпространени в социалните мрежи, се вижда как пламъци обхващат пететажната сграда на хипермаркет в Кут тази нощ, като пожарникари се опитват да потушат огъня. Ройтерс прави уговорката, че достоверността на видеата не може да бъде потвърдена по независим път.

#BREAKING: At least 50 people, mostly women and children, were killed in a fire that broke out early Thursday at a shopping mall in the city of Kut, Iraq’s Wasit province, Governor Mohammed Jameel al-Miyahi announced. The blaze has since been brought under control.



🎥: Social… pic.twitter.com/c5dZF9hukx