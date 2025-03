Федералните власти в САЩ задържаха мъж, насочил огнестрелно оръжие към сградата на ЦРУ в щата Вирджиния, съобщиха от ABC News и USA Today.

Докато служителите на реда преговаряли с него, мъжът насочил пистолета към главата си.

„Допълнителни подробности ще бъдат предоставени при необходимост“, заяви говорител на разузнавателната агенция.

BREAKING🚨CIA HQ in McLean, VA on lockdown near the gate on Route 123. SWAT, negotiators, on scene at Georgetown Pike & Dolly Madison Blvd.



Officers suspect becomes angry when asked to surrender, repeatedly mentioning Osama bin Laden and Donald Trump. pic.twitter.com/7AnYLPa6LW