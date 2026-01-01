Министерството на външните работи (МВнР) уведомява, че поради продължаващи протести в Ирландия на множество места в страната са организирани блокади. Възможни са затруднения във функционирането на обществения транспорт, включително в столицата Дъблин, като много от услугите вече са частично преустановени. Това се посочва в информация, публикувана в сайта на външното министерство.



Препоръчва се на българите, намиращи се на територията на Ирландия или планиращи пътуване до страната, да спазват указанията на местните власти и да планират повече време за придвижване, включително до летище Дъблин.



При необходимост от кризисно или консулско съдействие, българските граждани могат да се обръщат към Посолство на Република България в Ирландия на дежурен телефон за спешни случаи: +353 876 830 566 или на е-mail: Embassy.Dublin@mfa.bg.



Сигнали и молби за съдействие при бедствени ситуации в чужбина се приемат денонощно и на телефонните линии на дирекция “Ситуационен център”: +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56 или на имейл: crisis@mfa.bg.



Препоръчваме на българските граждани при пътувания, временно или постоянно пребиваване в чужбина да се регистрират в рубриката "Пътувам за…” и/или чрез мобилното приложение „Пътувай информирано“ (достъпно на: app.mfa.bg). Това ще улесни съществено оказването на бързо и адекватно консулско съдействие от страна на дипломатическите представителства, при възникване на спешна необходимост.

Протестиращи в Ирландия, настояващи правителството да вземе мерки срещу скока на цените на горивата, блокираха с трактори и камиони в петък пристанище, терминал за горива и рафинерия за четвърти пореден ден, поради което премиерът предупреди, че страната може да се принуди да отклони доставки на гориво, предаде Ройтерс.