Breaking: Video shows the moment an earthquake was felt in Mexico City. The preliminary magnitude 7.6 earthquake struck off the coast of Michoacán. pic.twitter.com/JKaYajjMO1 — PM Breaking News (@PMBreakingNews) September 19, 2022

Mexico’s two deadliest earthquakes happened on September 19th, 1985 and September 19, 2017. Today, just minutes ago, the earth shook again. Preliminary reports say this was a 6.8 earthquake. https://t.co/dH00M2u1mo — Enrique Acevedo (@Enrique_Acevedo) September 19, 2022

On the anniversary of Mexico City's two mega earthquakes it just rumbled again. pic.twitter.com/a2FtkBvZ6U — Ioan Grillo (@ioangrillo) September 19, 2022

Breaking: Magnitude 7.5 earthquake strikes off the coast of Michoacán, Mexico. A tsunami alert is in effect for the coast. pic.twitter.com/96eIRB7nZQ — PM Breaking News (@PMBreakingNews) September 19, 2022

Земетресение с магнитуд 7,5 удари тихоокеанското крайбрежие на Мексико, съобщава Deutsche Welle.Трусът е усетен силно дори на повече от 500 км от епицентъра.Има заплаха от цунами по крайбрежието в рамките на 300 км (162 мили) от епицентъра, според Тихоокеанския център за предупреждение за цунами, цитиран от BNN Mexico.По-малко от час след тренировка за земетресение в Мексико Сити се случва истинско земетресение – на годишнината от ужасните земетресения от 1985 и 2017 г., съобщават информационните агенции.През 1985 година, на 19 септември, става земетресение с магнитут 8 по Рихтер, през 2017 година, на същата дата, отново има трус, магнитутът е 7,1 по Рихтер.Очаквайте подробности!