Германският канцлер Фридрих Мерц заяви днес, че Европа трябва да стане по-малко зависима от САЩ, в отговор на новопубликуваната Стратегия за национална сигурност на Вашингтон, предаде Ройтерс.

Той определи някои части от Стратегията за национална сигурност, представена от американския президент Доналд Тръмп, като "неприемливи" от европейска гледна точка, особено по отношение на прогнозата за "цивилизационното заличаване" на Европа.

Тръмп предупреди Европа: Движите се в много лоша посока

"Не виждам необходимост американците да спасяват демокрацията в Европа", подчерта германският канцлер по време на посещение в провинция Райнланд-Пфалц, където се намират важни американски военни бази.

Мерц добави, че европейските държави трябва сами да поемат отговорност за отстояването на демокрацията.