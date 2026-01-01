Бившият премиер на Северна Македония Никола Груевски е международен престъпник и няма място в Унгария. Това заяви унгарският премиер Петер Мадяр, чиято партия „Тиса“ победи убедително ФИДЕС на Виктор Орбан, предаде БГНЕС.

Мадяр отправи остри критики към решението на правителството на бившия министър-председател да предостави убежище на полските политици Збигнев Жиобро и Марчин Романовски, които са обвинени в злоупотреба със служебно положение. Той направи и паралел със случая на бившия македонски премиер Никола Груевски, който също получи убежище в Унгария под закрилата на Орбан.

„Унгария категорично не бива да бъде убежище за международни престъпници. Това важи не само за тях, но и за г-н Никола Груевски, който е осъден престъпник. Очакваме също и от другите европейски държави, ако унгарски политически престъпници се опитат да избягат в чужбина, да ги екстрадират обратно при нас в духа на европейското сътрудничество“, категорично заяви Мадяр.

БГНЕС

На парламентарните избори на 12 април партията на Орбан ФИДЕС претърпя катастрофална загуба. В новия 199-местен парламент формацията на Петер Мадяр ще има 138 мандата, ФИДЕС - 55, а проруската „Ми Хазанк“ - 6.

Груевски, който бе премиер от август 2006 до средата на януари 2016 г., през септември 2018 г. бе осъден на две години затвор. Дни преди ареста си, на 12 ноември 2018 г., с помощта на унгарската полиция той нелегално напусна Северна Македония през Албания, Черна гора и Сърбия. По съкратена процедура Орбан даде убежище на Груевски още през ноември.

Бившият министър-председател на РСМ и бившият президент Георге Иванов са изпълнители на проекта за „антиквизацията на Македония“, който постави началото на международната изолация на страната и трайно блокира нейната евроинтеграция. Именно Груевски посочи сегашния премиер в Скопие за свой наследник начело на ВМРО-ДПМНЕ.