Лидерът на партията ТИСА Петер Мадяр, който скоро ще оглави правителството на Унгария, издигна кандидатурата на Анита Орбан за поста министър на външните работи, предаде Ройтерс.

Анита Орбан е съветник в ТИСА по външната политика, а в периода 2010-2015 г. е работила в дипломатическото ведомство на страната, където се е занимавала с въпросите, свързани с енергийната сигурност.

"За поста министър на външните работи ТИСА предлага Анита Орбан", заяви Мадяр на пресконференция след заседание на групата на партията му в бъдещия национален парламент.

Мадяр е роден през 1981 г. Първоначално част от орбитата на управляващата партия „Фидес“, той се дистанцира от нея през февруари 2024 г., обвинявайки публично правителството в корупция и злоупотреба с власт. Излизането му на политическата сцена дойде на фона на мащабен скандал, включващ бившата му съпруга, която по това време е министър на правосъдието.

През март 2024 г. Мадяр оглави и трансформира партията ТИСА (TISZA), която бързо набра популярност. На изборите за Европейски парламент през юни 2024 г. ТИСА спечели близо 30% от гласовете, превръщайки се във втора политическа сила в Унгария. Мадяр се утвърди като основна опозиционна фигура, определяйки се като проевропейски политик с центристки позиции.