Един от електропроводите към окупираната от Русия Запорожка АЕЦ в Южна Украйна е бил прекъснат, предаде Ройтерс, като се позова на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ).

Тя съобщи в публикация в "Екс", че става въпрос за Днепърския електропровод с напрежение от 750 киловолта.

В резултат най-голямата атомна електроцентрала в Европа става зависима от единствения си резервен електропровод за външно електроснабдяване.

Генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси заяви, цитиран от ТАСС, че започва преговори с Русия и Украйна за установяване на режим на локално прекратяване на огъня с цел провеждане на ремонтни работи.