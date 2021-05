Lady Gaga Revisits Sexual Assault That Left Her Pregnant In Series By Prince Harry And Oprah Winfrey, The Me You Can’t See https://t.co/HGS7PHwG1s pic.twitter.com/ZzzPrdfdWW

Певицата и актрисаразкрива, че е била бременна, след като навремето е станала жертва на сексуално насилие, съобщи И!Ню, позовавайки се на документалната поредица „“.Носителката наговори откровено и емоционално за травматичното си минало като гост в първия епизод на поредицата на принц Хари и, посветена на психичното здраве.В сегмента сиразказва детайлно за времето, когато е разбрала, че е бременна след полов акт, който не е бил по взаимно съгласие."Бях на 19 и работех в бизнеса, и продуцентът ми каза "Свали си дрехите". Аз отказах и си тръгнах, и те ми казаха, че ще изгорят цялата ми музика. И не спряха. Не спряха да настояват, а аз просто замръзнах. Дори не помня...", разказва през сълзиИзпълнителката допълва, че е решила да не назовава насилника, защото никога повече не иска да се изправя срещу него. Тя допълни, че индустрията е оскърбителна и опасна.Певицата и актриса описва и как години по-късно, когато е отишла в болница заради болка и изтръпване, и е била изненадана, когато от там са изпратили да я види психиатър, вместо лекар."Първоначално чувствах цялостна болка, след това изтръпнах. Бях болна седмици наред, седмица след седмица, и след това разбрах, че това е същата болка, която изпитвах, когато човекът, който ме изнасили, ме заряза бременна на ъгъла. Бях в къщата на родителите ми, защото повръщах и бях зле. Бях зле, защото бях малтретирана", продължава разказа си

