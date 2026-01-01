Осем души загинаха в серия от лавини в Австрийските Алпи, след обилни снеговалежи и опасни условия в региона.

Петима души загинаха при две лавини в района на Понгау близо до Залцбург, съобщиха местните планински спасителни служби.

По-късно същия ден трима чешки скиори загинаха, след като бяха затрупани от лавина в Пустервалд, на около 110 км оттам, потвърдиха от полицията.

Лошите условия доведоха до смъртта на редица хора в Алпите през изминалата седмица в съседна Швейцария, а също и във Франция, съобщи Би Би Си.

„Изразяваме най-дълбоките си съболезнования на семействата. Тази трагедия болезнено показва колко сериозна е настоящата лавинна обстановка“, заяви Герхард Кремсер, районен ръководител на планинската спасителна служба в Понгау.

При инцидентите в Понгау седем скиори бяха затрупани близо до планината Финстеркопф. Четирима загинаха, а друг беше сериозно ранен. В същия район жена скиор също беше затрупана и загина в открита алпийска местност.

На 17 януари в региона бяха регистрирани още лавини, но никой не беше ранен. След лавината, която уби трима скиори в Пустервалд, четирима други от същата група бяха спасени от спасителните екипи.

„Спасителите успяха да локализират и частично да изкопаят затрупаните жертви. Въпреки незабавните спасителни усилия, тримата души бяха открити мъртви“, се казва в изявление на полицията.

Смъртните случаи следват една фатална седмица в Алпите. Миналия уикенд във Франция шестима скиори загинаха, след като бяха застигнати от лавини в различни алпийски курорти, а в западната част на Австрия 58-годишен скиор загина в тиролския курорт Веерберг.

На 13 януари лавина уби 13-годишно чешко момче, което караше ски в австрийския курорт Бад Гащайн. А в съседна Швейцария германски мъж загина при лавина, а четирима други души бяха ранени, докато караха ски на 16 януари.