Русия гледа „изключително негативно“ на всяко разрастване на иранския конфликт към Каспийско море, заяви днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Ройтерс.

На въпрос за моментното състояние на преговорите между Вашингтон и Техеран Песков отговори, че Москва е свидетел на противоречиви изявления от двете страни.

Говорителят на Кремъл отбеляза, че Иран е проявявал готовност и откритост да преговаря със САЩ до самото начало на американско-израелските удари срещу Техеран на 28 февруари, съобщи ТАСС.

„Иран потвърди това на практика. И всъщност до последния момент, до началото на военните действия, до момента на първия удар по Иран, Техеран остана отворен за продължаване на преговорите. А тези преговори напреднаха доста успешно“, посочи Песков.

Вчера руският външен министър Сергей Лавров обсъди по телефона ситуацията с иранския си колега Абас Арагчи и пред него също изрази безпокойство заради разрастването на войната на САЩ и Израел срещу Иран към Каспийско море.