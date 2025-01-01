В европейската архитектура на сигурност не може да участват страни, които заплашват държави членки с война, заяви гръцкият премиер Кириакос Мицотакис след днешната си среща в Атина с председателя на Европейския съвет Антонио Коща, съобщи АНА-МПА.

Мицотакис имаше предвид Турция, която миналата седмица внесе искане за включване в европейския механизъм „Действия за сигурност за Европа“ (SAFE). Позицията на Гърция по въпроса е, че това не може да стане, докато Турция не оттегли решението на парламента си от 1995 г., според което Анкара ще сметне евентуално разширяване на гръцките териториални води в Егейско море от 6 на 12 морски мили за причина за война (casus belli).

На пресконференцията с Коща Мицотакис изрази подкрепа за Полша във връзка с нарушаването на въздушното ѝ пространство от руски дронове. „По повод на скорошните инциденти във въздушното пространство на Полша отново повтарям нуждата от общ европейски финансов механизъм за покупка на военно оборудване от общ интерес като противоракетна защита. Смятам, че тази дискусия е назряла и ще я проведем при следващите дебати в Европейския съвет“, каза Мицотакис.

„Като членове на една силна Европа, която не отстъпва пред ревизионизма, ние трябва да демонстрираме и на дело, че не може да приемем никакво нарушаване на суверенитета и суверенните права (на страните). По украинския въпрос изразяваме подкрепата си за съгласието между ЕС и САЩ за прекратяването на войната и за започването на мирни разговори. Една дискусия с участието на Украйна и на основата на фундаменталните разпоредби на международното право, на ненарушимостта на границите и с необходимите гаранции за сигурност“, заяви гръцкият премиер.

Той съобщи, че с председателя на Европейския съвет са обсъдили събитията в Близкия изток и подчерта, че Гърция подкрепя усилията за постигане на примирие чрез преговори, като изрази безпокойство от „недопустимото нарушаване на териториалния суверенитет на Катар“ при скорошния израелски въздушен удар срещу цели на „Хамас“ в Доха. Мицотакис каза, че е изразил позицията си в телефонен разговор с емира на Катар.

Сред другите теми на разговора му с Коща гръцкият премиер спомена миграцията, многогодишната бюджетна рамка на ЕС, конкурентоспособността, създаването на функциониращ общ енергиен пазар със сходни цени във всички страни членки, дискусиите за развитието на изкуствения интелект

От своя страна в изявлението си председателят на Европейския съвет Антонио Коща отдаде голямо значение на нуждата от единство в ЕС, както и на необходимостта от силна икономика, която да направи възможни инвестициите в отбрана.

„Когато говорим за сигурност, първото, което ни идва наум, са източните граници и заплахата от Русия. Но не можем да забравим, че имаме и други граници, които трябва да се защитават, от Кипър до Финландия и от Португалия до Румъния. Трябва да се подобри управлението на границите ни, за да се даде отговор на нелегалната миграция и на трафикантите, и трябва да имаме по-силна европейска политика по миграцията“, заяви Коща.

Той изрази съгласие с Мицотакис за това, че „общата европейска отбрана се нуждае от общо финансиране“, спомена европейската програма на стойност 150 млрд. евро, но изрази мнението, че „трябва да се направи повече и (то) съвместно“.

Председателят на Европейския съвет каза, че трябва да бъде увеличен мащабът на европейските компании в сферата на отбраната.

Посещението на Коща в Атина е в рамките на обиколката му във всички 27 страни членки на ЕС. След Атина днес той ще отпътува за Кипър, а после ще посети и Италия.