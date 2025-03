Консултантът на Калин Джорджеску, Антон Писароглу, обяви своята кандидатура за президентските избори, предаде кореспондентът на БТА Мартина Ганчева. Той направи това броени часове, след като Конституционният съд единодушно и окончателно отхвърли кандидатурата на Джорджеску.

“Единственото решение да излезем от хаоса, в който ни хвърлиха, е да се кандидатирам за президент на Румъния. С една цел: възобновяване на извънредните свободни избори. Веднъж стигнал там, да използвам всички лостове, за да предизвикам спешно свободни избори. И не, не съм резерва на Калин Джорджеску. Той е незаменим. Аз съм решението на настоящата ситуация, в която се намираме“, казва Антон Писароглу в TикToк.

В публикуваното в социалната мрежа видео той обяснява, че се кандидатира, за да предизвика свободни избори, но този път под реално международно наблюдение, с участието на наблюдатели и с подкрепата на стратегически партньори.

“Аз лично ще се уверя в това“, обещава Писароглу.

По думите му става въпрос за възстановяване на доверието в демокрацията, но и на имиджа на Румъния на международно ниво.

“Днес целият свят гледа на нас като на дефектна държава”, коментира още консултантът на Калин Джорджеску.

Romania must reclaim its democracy!

I am running for President of Romania with one goal: to organize a new, fair election with real international observers by the end of this year.

The people's choice was crushed, trust in democracy has vanished. Under the pretext of preventing… pic.twitter.com/hsvVQVvt0e