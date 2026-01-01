Скъп Великден очакват да посрещнат тази година съседните страни - увеличение на цените се наблюдава при почти всички основни продукти за празничната трапеза спрямо миналата година.

Подобна тенденция преди Великден има и у нас. Обобщената справка на регионалните офиси за мониторинг на потребителските цени на Системата за агропазарна информация (САПИ) сочи ускорено поскъпване при традиционните великденски продукти преди празниците (към 1 април).

На фона на годишна инфлация от 3,3 на сто и предстоящия първи Великден в евро, потребителите посрещат празниците с 15-20 на сто по-скъпа трапеза спрямо 2025 г., посочват от САПИ. Цената на агнешкото месо в национален мащаб е средно 16,10 евро за килограм, като агнешкият бут достига средно 16,65 евро за килограм, а плешката - 15,71 евро за килограм, но се наблюдават отчетливи регионални разлики. Спрямо миналогодишната Великденска кошница (11–19 април 2025 г.), когато агнешкото се предлагаше по 13-14 евро за килограм, поскъпването е около 15 на сто. Предвеликденско поскъпване се наблюдава и при оранжерийните зеленчуци. Яйцата клас M у нас са средно 0,29 евро за брой, а клас L - 0,31 евро за брой. Биологичните яйца клас M достигат 0,53 евро за брой, показват още данните в справката.

Гърция

Тазгодишната традиционна великденска трапеза в Гърция излиза осезаемо по-скъпо, показват данни от проучване на Генералната федерация на потребителите в Гърция (ИНКА), цитирани от местни медии.

Проучването на цените на пазара в седмицата преди Великден показва разход от 412 евро за продукти, предназначени за шест до осем души, което е ръст от 14 до 20 процента спрямо 2025 г., когато сумата е била 361,95 евро. Увеличението е с около 50 евро.

Според данните килограм агнешко месо струва между 14 и 16 евро в провинцията, но в Атина и Солун цената може да достига до 18 евро, а понякога и повече. Традиционното за гърците ястие кокореци – приготвено от агнешки или ярешки дреболии, излиза около 24 евро за килограм и половина.

Проучването дава информация и за цената на зеленчуците. Връзка маруля се продава за 1 евро; килограм домати - 3,20 евро; килограм краставици – 0,90 евро; пресен лук – 0,95 евро. Традиционната гръцка разядка дзадзики струва 4,90 евро за килограм; килограм сирене фета – 14 евро; традиционните едри яйца за боядисване вкъщи плюс боята излизат 15,60 евро за 20 броя. Хлябът се продава за 2,40 евро.

Данните показват също и поскъпване на традиционния козунак, като килограм от него може да достигне 22 евро.

В проучването са обхванати и други видове разходи, като например въглища за скара. Посочва се, че чувал от 20 килограма дървени въглища достига цена от 36 евро. Включени са също и цените на алкохола, безалкохолните напитки, зехтина, електрическата енергия, необходима за приготвяне на храната и други разходи.

Румъния

Румънците ще посрещнат най-скъпия Великден досега, показват оценките на местни икономисти. Според експертите основни причини за поскъпването са високата инфлация, повишените цени на традиционните продукти и поскъпналите горива заради кризата в Близкия изток.

Яйцата са поскъпнали с 14 процента в сравнение с миналата година, съобщават местните медии в свои репортажи по темата. В големите вериги магазини средната цена на едно яйце в момента излиза около 1 лея или 0,20 евроцента, ако се закупи голяма кора от 30 броя, провери на място кореспондентът на БТА. Цената на 10 яйца варира между 12 и 23 леи (2,35 и 4,51 евро), боядисаните яйца са внос от Австрия и Нидерландия и са по-скъпи - между 22 и 26 леи (4,32 и 5,10 евро).

В по-широк диапазон са цените на козунаците румънско производство – най-евтиният е 13 леи (2,55 eвро), най-скъпият - 41 леи (8,04 евро). В традиционните фурни и сладкарници цената на сладкото печиво започва от 40 леи (7,85 евро) и достига 120 леи (23,54 евро).

Най-скъпият артикул в традиционното меню за великденските празници остава агнешкото месо. На пазарите и в магазините килограм от него се продава между 55 и 65 леи (10,79 и 12,75 евро).

Пресните зеленчуци за салата са сравнително достъпни. Стрък зелена салата се продава за 2,49 леи (0,49 евро), връзка зелен лук излиза 1,49 леи (0,29 евро), репичките са по 1,69 леи (0,33 евро).

Между 500 и 1000 леи (98 и 196 евро) ще похарчат румънците за Великден, съобщава вестник „Адевърул“, като се позовава на Индекса на потребителите. Общо 40 процента очакват по-високи разходи за празника, отколкото през 2025 г.

Република Северна Македония

Между 700 до 1000 денара (12-17 евро) за килограм се продава агнешкото месо в магазините в Северна Македония въпреки изкупната цена, която фермерите получават - между 270 и 280 денара (малко над 4 евро) за живо тегло. Производителите от страната традиционно изнасят агнешко на европейския пазар. Само за миналата година извън Северна Македония са продадени близо 100 000 агнета - най-много в Хърватия - 44 000, България - 25 000 и Гърция- 8400. Тази година около 80 процента от агнетата по 25-26 кг вече са изнесени за Хърватия, Италия и Албания.

Яйцата, които и тук традиционно се боядисват за Великден, се продават по 11-13 денара (0,18-0,19 евро) за брой в магазините. Домашни яйца могат да бъдат намерени и по пазарите, като цената им е по 20 денара за брой (0,32 евро).

От зеленчуците, доматите могат да бъдат намерени на цени между 180 и 300 денара (около 3 до 5 евро), в хипермаркетите най-евтините краставици са по 80 денара (1,80 евро), а по пазарите могат да достигнат и двойно по-висока цена, марулите се продават по 50-70 денара (0,80-1,30 евро), а пролетните ягоди по 300 денара за килограм (малко под 5 евро).

В страната козунаците не са част от традиционната Великденска трапеза.

Сърбия

Традиционният избор за Великденския обяд в Сърбия е печено свинско, а не агнешко, както в България, показва проверка на БТА на място. Свинското се продава за цени между 600 динара (5,11 eвро) и 850 динара (7,24 eвро) на килограм, а агнешкото, в зависимост от района на Сърбия, струва от 420 динара (3,58 евро) до 500 динара (4,26 eвро) на килограм живо тегло.

Яйцата в супермаркерите са около 13 динара (0,11 eвро) за бройка, но на пазара стигат и до 30 динара (0,26 евро).

Боята за яйца и декорациите към тях представляват допълнителен разход и варират от 80 до 200 динара (от 0,68 до 1,70 евро) за бройка, докато цял комплект боя и декорации струва до 3000 динара (25,56 евро).

Част от ястията около Великден включват и риба, която традиционно се консумира в Сърбия на Разпети петък. На градските пазари в страната цените на прясна мерлуза и скумрия е 900 динара (7,67 eвро) за килограм, докато замразена скумрия може да се намери за 450 динара (3,83 евро). Пресният шаран на пазарите струва 1300 динара (11,08 евро), а пресен сом може да се намери за около 1800 динара (15,34 eвро) за килограм. По-скъпите риби, като сьомга и пъстърва, достигат цени от 1200 до 2000 динара (10,23 до 17,04 евро) за килограм в магазините и супермаркетите, в зависимост от произхода и метода на обработка.