/ БТА

Автомобил се вряза днес в група хора в германската столица Берлин, съобщи вестник "Билд". 

Инцидентът е  станал около 13:10 часа местно време (14:10 часа българско време) в квартал "Вединг" в северната част на Берлин. 

 

 

Сред пострадалите има много деца. Една жена е тежко ранена. 

Позовавайки се на спешните служби, Ройтерс съобщи, че става дума за пътно произшествие. 

Анелия Пенкова/БТА
Свят