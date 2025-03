36-годишната Мирела Тодорова, известна като „Мими“, беше призната за виновна от съдебни заседатели в САЩ за организиране на високотехнологичен наркобизнес, при който използвала шофьори – включително актьор – за разпространение на фентанил и други наркотици, довело до три почти фатални свръхдози.

Това съобщиха от прокуратурата на Лос Анджелис.

Тодорова беше осъдена по няколко тежки обвинения, включително конспирация за разпространение на наркотични вещества, разпространение на фентанил, причинил тежки телесни повреди, притежание с намерение за разпространение на метамфетамин, кокаин и екстази, както и лъжливи изявления пред федералните власти.

Hollywood woman Mirela Todorova, convicted of running delivery service dubbed ‘Uber, but for drugs’ Convicted on nine counts, including three charges of drug distribution that caused “serious bodily injury” in three nonfatal overdoses. #UsualSuspects https://t.co/OGVeGa3Lpe pic.twitter.com/AOhnJsTrHb

Съдът постанови, че Тодорова трябва да предаде 498 555 долара, получени от наркотрафик, на правителството.

Според събраните доказателства от юни 2020 г. до март 2021 г. Тодорова ръководела организирана престъпна мрежа, като снабдявала шофьори с мобилни телефони и наркотици – включително фалшиви таблетки оксикодон, съдържащи фентанил – за доставка до клиенти в Лос Анджелис и околностите.

Самата Тодорова, която е гражданка на САЩ, Канада и България – също е разнасяла наркотици. Схемата е описвана като "Uber за дрога".

По време на разследването стана ясно, че тя често посещавала Мексико, откъдето управлявала наркобизнеса си, докато се грижела за домашния си ягуар на име "Принцеса".

Въпреки че клиенти многократно я предупреждавали, че продаваните от нея таблетки оксикодон съдържат фентанил и могат да бъдат фатални, Тодорова продължила продажбите.

В периода ноември 2020 – януари 2021 г., трима от нейните клиенти получили почти смъртоносни свръхдози от фентанил. Въпреки това тя продължила да разпространява хапчетата до февруари 2021 г.

The tech-driven efficiency that made the drug delivery enterprise so lucrative also led to its unraveling: Mirela Todorova & many others left a long trail of evidence on smartphones, laptops and the servers of Apple, T-Mobile and AT&T, court records show.https://t.co/W7Jv46ixye