Президентът на САЩи британският министър-председателсе срещнаха в Овалния кабинет на Белия дом, предаде Ройтерс.Сред основнитеДжонсън преди се притесняваше, че добрите му отношения с бившия президент Доналд Тръмп ще попречат на тези с Байдън, но, отбелязва Ройтерс. Американският президент каза на британския премиер, че няма търпение да участва в конференцията на ООН за климата, която ще се състои по-късно през годината в Обединеното кралство."Трябвате ни там", каза Джонсън на Байдън. "Ще бъдем там", отговори му президентът. "Очакваме с нетърпение."При Байдъни обещаха да финансират проекти за борба с климатичните промени. Републиканецът Тръмп извади Вашингтон от Парижкото споразумение за климата. След като през януари встъпи в длъжност обаче,Търговията също е важна тема в двустранните отношения, защото Великобритания желае силно да сключи търговско споразумение със САЩ."На срещата ще поговорим малко за търговия", каза преди нея Байдън.

