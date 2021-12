Orbital Launch no.139 of 2021 🇨🇳🚀🇨🇳🛰️🛰️



Ziyuan-1 02E | CASC | Dec 25 | 2211 ET



China CASC launched a Long March 4C carrier🚀 from Taiyuan carrying earth observation🛰️ Ziyuan-1 02E along with a rideshare payload CAS-9 (a 6U picosat for radio communication) to SSO. pic.twitter.com/3cVkefcrsX

