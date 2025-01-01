Двама мъже бяха арестувани в Турция късно снощи, след като прокурори заявиха, че тяхно онлайн предаване съдържа шега, препращаща към хадис – устно предание на пророка Мохамед, която според тях може да подбуди религиозна омраза, предаде Ройтерс.

Съд в Истанбул разпореди задържането на ютюбъра Богач Сойдемир – създател на онлайн предаването „Студена война“ (Soğuk Savaş) в платформата за видеосподеляне Ютуб (YouTube), и неговия гост – рапъра Енес Акгюндюз, след като властите заявиха, че предаването съдържа саркастична забележка относно хадиса "виното е майка на всички злини".

Прокурорите твърдят, че забележката рискува да разпали враждебност на религиозна основа.

И двамата мъже се извиниха пред съда вчера и отрекоха да са извършили нещо нередно.

Сойдемир каза, че не е имал намерение да провокира омраза, добавяйки, че е премахнал видеото, след като е бил уведомен за проблема, и се е извинил в профилите си в социалните мрежи. Той каза още, че забележката е коментар на зрител, който е прочел в ефир и който погрешно е взел за игра на думи.

Акгюндюз също отхвърли всяко предположение за умишлена обида и заяви, че разговорът им е бил погрешно интерпретиран.

Случаят идва след задържането на четирима карикатуристи от сатиричния седмичник „Леман“ заради карикатура, за която се смята, че изобразява пророците Мохамед и Мойсей и която президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган определи като „гнусна провокация“, припомня Ройтерс.