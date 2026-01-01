Италианският орган за контрол на стачките призова синдикатите във въздухоплаването да отменят планираните от тях стачки в Италия на 16 февруари и на 7 март, защото те се падат насред Зимните олимпийски и параолимпийски игри в Милано и Кортина, предаде АНСА.

Олимпийските игри бяха открити на 6 февруари и продължават до 22 февруари, а Параолимпийските игри ще се открият на 6 март и ще продължат до 15 март.

Органът предлага стачните действия да бъдат пренасочени за някой ден в периода 24 февруари-4 март.