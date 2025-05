Техеран демонстрира нарастващите си военни възможности, разкривайки нова подземна база за дронове на военноморските сили на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (IRGC). Това предаде агенция "Фокус". Базата, разположена в южната провинция Хормозган, по крайбрежието на Персийския залив, е една от многото, построени от Иран в последните години с цел укрепване на отбраната.

Държавната телевизия IRIB разпространи видеоклип, показващ командира на IRGC генерал-майор Хосеин Салами и командира на ВМС на Гвардията контраадмирал Алиреза Тангсири, които инспектират съоръжението, в което се помещават стотици безпилотни летателни апарати. Сред тях са бойните дронове Ababil-3 и Ababil-5, боеприпаси тип Bavar-5, както и разузнавателни дронове "Шахед".

Особено внимание привлякоха изображенията с висока резолюция на американския самолетоносач USS "Дуайт Д. Айзенхауер" и други кораби на ВМС на САЩ в Персийския залив, заснети от бойни дронове Mohajer-6. Според иранската държавна телевизия, те са следили американските кораби в продължение на десет последователни часа.

Iran has revealed a new underground drone base on the coast of the Persian Gulf. pic.twitter.com/1xoAPOWv7D