Иран отбеляза 47-ата годишнина от Ислямската революция от 1979 г., докато теократичното управление на страната остава под натиск както от страна на американския президент Доналд Тръмп, който заплаши да изпрати още един самолетоносач в Близкия изток, така и от страна на обществеността, която гневно осъжда кървавите репресии на властите срещу участниците в националните протести, съобщи Асошиейтед прес.

Иран е в процес на преговори със САЩ относно ядрената си програма, но все още не е ясно дали ще бъде постигнато споразумение. Междувременно Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) от месеци не може да инспектира и провери ядрените запаси на Ислямската република.

БГНЕС / EPA / ABEDIN TAHERKENAREH

По време на церемонията по повод годишнината от революцията иранският президент Масуд Пезешкиан се извини на "всички засегнати" от протестите в цялата страна и от кървавото им потушаване, като осъди "западната пропаганда" за протестите.

Пезешкиан заяви, че разбира "голямата скръб", изпитана от хората по време на протестите и репресиите, без да признае директно участието на иранските сили за сигурност в кръвопролитието.

"Срамуваме се пред народа и сме длъжни да помогнем на всички, които са пострадали от тези инциденти", заяви той и допълни: "Не търсим конфронтация с народа".

БГНЕС / EPA / ABEDIN TAHERKENAREH

Президентът също така настоя, че неговата страна "не се стреми към ядрени оръжия и е готова за всякакъв вид проверка".

В отговор на ескалиращия натиск Тръмп предложи втори самолетоносач да бъде разположен в региона. Това предложение идва в момент, в който израелският премиер Бенямин Нетаняху, отдавна известен като "ястреб" по отношение на Иран, е на посещение във Вашингтон, за да подтикне САЩ да изиска възможно най-строги условия при евентуално споразумение с Техеран в рамките на новите преговори, които сега са в ход.

БГНЕС / EPA / ABEDIN TAHERKENAREH

Същевременно днес по иранската държавна телевизия бяха излъчени кадри с десетки хиляди хора, излезли по улиците в цялата страна, за да подкрепят теократичния режим и 86-годишния върховен лидер аятолах Али Хаменей.

По улиците хората носеха снимки на Хаменей и на аятолах Рухолах Хомейни, основател на Ислямската република, и развяваха ирански и палестински знамена. Някои скандираха "Смърт за Америка!" и "Смърт заа Израел!".