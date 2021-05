Just keep flying 🚁#MarsHelicopter completed its 6th flight. Despite unexpected motion from an image processing issue, Ingenuity muscled through the final ~65 meters of its 215-meter journey, landed safely & is ready to fly again. The chief pilot explains https://t.co/533hn7qixk pic.twitter.com/IHkkjXaHDd — NASA JPL (@NASAJPL) May 27, 2021

This animation gives you an idea of where my bit carousel sits up front. pic.twitter.com/pP7s9yTABw — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) May 27, 2021

Practicing my coordination. I recently docked my arm w/ my “bit carousel” for the first time. This is where I’ll load up drill bits and drop off samples to be processed inside. Important step! pic.twitter.com/VzYVmIIeFv — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) May 27, 2021

Хеликоптерът "" успя да изпълни поставените задачи при шестия си полет нав събота, въпреки че е имал проблеми с навигацията, съобщи Асошиейтед прес.От няколко дни специалистите анализират възникналия проблем.За шестия си полет мини-хеликоптерът е трябвало да се издигне на 10 м и да се придвижи на 150 метра на югозапад със скорост 4 м/сек. След това е трябвало да продължи още 15 метра на юг, като същевременно прави цветни снимки на района, а след това още 50 метра на североизток и да кацане.Първият етап е преминал успешно, но след това "" е загубил ориентация и е започнал да се поклаща. Причината е навигационна грешка - една от направените от хеликоптера снимки не се е регистрирала в навигационната система и времевата последователност се е нарушила. Така апаратът се е объркал за местоположението си.Преди кацането е имало накланяне на повече от 20 градуса, пише главният пилот на "на страницата на мисията в интернет.Вградената система за допълнителна стабилност е допринесла за безопасното кацане на 5 м от определеното място.Мини-хеликоптерът беше доставен нас роувъра "", който се спусна на повърхността на Червената планета на 18 февруари тази година.Първия си полет "" осъществи на 19 април. Тогава малкият летателен апарат с тегло 1,8 килограма се издигна на височина 3 метра. Този полет продължи 39,1 секунди. Всеки следващ беше по-дълъг и по-труден.оцени толкова високо постигнатото, че удължи мисията с най-малко месец. Полетът в събота беше първият от този допълнителен период.Полетите на мини-хеликоптеранарича демонстрационна мисия, тъй като те нямат научна цел. Задачата им е да покажат, че е възможно да бъде осъществен полет на, както и да бъдат събрани данни за поведението на летателен апарат на друга планета.Целта на марсохода "" е да търси признаци за съществувал в миналото живот на