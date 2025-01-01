Японският премиер Шигеру Ишиба реши да се оттегли, съобщават местни медии, след като членове на управляващата Либералнодемократическа партия (ЛДП) настояват за ново лидерско състезание след катастрофалните избори за Горната камара, предаде АФП.

Решението идва по-малко от година след като 68-годишният Ишиба пое ръководството на дълго доминиралата партия. Оттогава той загуби мнозинството си и в двете камари на парламента.

Обществената телевизия NHK съобщи, че Ишиба е взел решението, за да избегне разцепление в партията, докато ежедневникът Asahi Shimbun твърди, че премиерът не е успял да устои на нарастващите призиви за оставка.

Министърът на земеделието и бивш премиер се срещнали с Ишиба в събота вечерта, за да го убедят да се оттегли доброволно.

Миналата седмица четирима висши представители на ЛДП, включително вторият човек в партията Хироши Морияма, предложиха да подадат оставка.

Противниците на Ишиба настояваха той да поеме отговорност за изборните резултати след вота за Горната камара през юли.

Депутатите и регионалните представители на ЛДП, които искат ново лидерско състезание, ще подадат официално искане. Новият избор ще се проведе, ако бъде събрано необходимото мнозинство.