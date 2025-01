Хиляди се събраха снощи (2 декември) в Цетине, за да отдадат почит към жертвите на масовото убийство, което стана на 1 януари, предаде агенция "Фокус".

В 17:00 часа местно време стотици свещи осветиха паметника Вила в града.

Съборът в подкрепа на семействата беше организиран от близки на загиналите през август 2022 г. в село Медовина.

Припомняме, че 45-годишният Ацо Мартинович уби 12 души, сред които и деца, в Цетине, след което се самоуби.

Montenegro 🇲🇪 is in shock following the New Year’s mass killing of 12 people, incl two children, in its historic capital Cetinje.



People light candles at the monument erected after the previous mass shooting in 2022.



The govt mulls a total ban on weapons.pic.twitter.com/HcYRlc5Kzp