Хиляди военнослужещи от елитната 82-ра въздушнодесантна дивизия на Сухопътните сили на САЩ започнаха да пристигат в Близкия изток, съобщиха в понеделник двама американски служители пред Ройтерс, докато президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обмисля следващите си стъпки във войната срещу Иран.

На 18 март стана ясно, че администрацията на Тръмп обмисля разполагането на хиляди допълнителни американски войници в Близкия изток - ход, който би разширил възможностите на държавния глава, включително и за разполагане на сили на територията на Иран.

Парашутистите, базирани във Форт Браг, щата Северна Каролина, се присъединяват към хилядите допълнително изпратени в региона моряци, морски пехотинци и части за специални операции. През уикенда около 2500 морски пехотинци пристигнаха в Близкия изток.

Служителите, говорили при условие за анонимност, не са уточнили конкретно къде ще бъдат разположени войниците, но подчертали, че ходът е бил очакван.

Допълнителните сили на армията включват елементи от щаба на 82-ра въздушнодесантна дивизия, логистични и други поддържащи части, както и една бригадна бойна група.

Не е взето решение за изпращане на войски в Иран, но те ще увеличат капацитета за потенциални бъдещи операции в региона, споделя един от източниците.

ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ПРЕД ТРЪМП

Има няколко сценария пред американските войници, отбелязва Ройтерс. Те могат да се включат в евентуален опит за овладяване на остров Харг - критична точка за иранския износ на петрол.

По-рано този месец Ройтерс съобщи, че в администрацията на Тръмп са водени разговори за операция по превземането на острова.

Администрацията е обсъждала разполагането на сухопътни сили на територията на Иран за извличане на високообогатен уран.

В понеделник Тръмп заяви, че Съединените щати водят разговори с „по-разумен режим“ за прекратяване на войната с Ислямската република, но повтори предупреждението си към Техеран да отвори Ормузкия проток или да рискува американски удари по своите нефтени находища и електроцентрали.

Всяко използване на американски сухопътни войски - дори за ограничена мисия - може да създаде сериозни политически рискове в САЩ предвид слабата обществена подкрепа в страната за кампанията срещу Иран.

От началото на операциите на 28 февруари САЩ са извършили удари по над 11 000 цели. Над 300 американски военнослужещи са били ранени, а 13 са загинали в рамките на операция „Епик Фюри“.