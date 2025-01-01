Палестинското ислямистко движение "Хамас" днес потвърди ангажимента си да прилага споразумението за спиране на огъня в ивицата Газа, договорено с Израел под егидата на САЩ, и отново обеща да предаде тленните останки на всички заложници, предаде Франс прес.

"Процесът по връщане на телата на израелските заложници може да отнеме известно време, тъй като някои от тези тела са погребани в тунели, разрушени от окупацията (израелската - бел. АФП), а други остават под развалините на сградите, които тя бомбардира и разруши", заяви палестинската групировка в приложението "Телеграм".

Израел обвинява "Хамас" в нарушаване на споразумението за спиране на огъня, което влезе в сила на 10 октомври и предвиждаше връщане на всички заложници, както живи, така и мъртви, до понеделник сутринта.