Britney Spears’ father Jamie Spears is stepping down as her conservator after 13 years. https://t.co/9iSKhtf1IJ pic.twitter.com/FrHWaM8fSd — Variety (@Variety) August 12, 2021

I’m so happy to hear this news. 👏❤️ It’s been so long overdue but I’m so glad that Britney is on her way to finally being free. Sending so much love! 👸🏼💕✨ #FreeBritney https://t.co/VVDg6cdtGu — Paris Hilton (@ParisHilton) August 12, 2021

This is great news AND we must use everything this case has spotlighted to push for more just systems for EVERYONE dealing w/ abusive conservatorships.



This is a disability justice issue. This is a reproductive justice issue. It doesn’t stop with Britney. https://t.co/JhcC9gam1J — Rabbi Danya Ruttenberg (@TheRaDR) August 12, 2021

Бащата на, се съгласи да се оттегли доброволно от попечителството на дъщеря си, пише Variety. Развитието на събитията е огромна победа за поп звездата, която е под неговото попечителство от 13 години (откакто претърпя публичен нервен срив през 2008 г.).Певицата започна съдебна процедура това лято, целяща да лиши баща ѝ от спорното попечителство, което му дава контрол върху нейните финанси, и да го замени с независим счетоводител. Според новия адвокат на звездата, тя е способна сама да избира кой да я представлява и да назначава кой да управлява финансите ѝ. Предходно подобно искане беше отхвърлено от съдийката по случая Бренда Пени.е оценено като „голяма победа“ от Розенгарт.В четвъртъкподаде във Висшия съд на Лос Анджелис отговора си за своето оттегляне. Той каза, че ще сътрудничи на съда, но не даде срок за "оставката си".Бритни Спиърс (39 г.) остава под контрола на, която е определена от съда да отговаря за медицинските и личните дела на поп звездата.Засегада се откаже от попечителството.веднага последваха коментари от други известни личности, подкрепящи звездата.