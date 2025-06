Мащабен горски пожар се е разразил в труднодостъпна местност в близост до пристанището на Кавала. Огънят, който е започнал по-рано днес, бързо се разпространява, подхранван от вятъра, и обхваща предимно храсти, борови насаждения и ценни маслинови гори.

Според първоначалната информация от гръцката противопожарна служба, теренът е изключително пресечен, което силно затруднява достъпа на наземната техника. Поради тази причина в гасенето са се включили хеликоптери, които правят многократни обливания с вода в опит да ограничат периметъра на пожара.

🚨 A forest fire is underway in Aspri Ammos, Kavala, Greece.



Residents have been urged to stay alert following an emergency warning from 112. pic.twitter.com/1kxVGmROU2