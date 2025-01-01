Досегашният началник на Районното управление в Лозница главен инспектор Теодор Милков е временно преназначен на ръководната длъжност заместник-директор в Областната дирекция (ОД) на МВР в Разград. Със заповед на министъра на вътрешните работи, считано от 25 август 2025 г., той поема ръководната длъжност и като началник на отдел „Криминална полиция“ със специфично наименование комисар, съобщи говорителят на ОД на МВР в Разград Илияна Георгиева.

Теодор Милков Димитров постъпва в системата на МВР през 1996 година. Започнал е като районен инспектор в Районното управление (РУ) в Разград. През 1999 г. става разузнавач в сектор „Криминална полиция” в РУ – Разград, а през 2009 година оглавява сектора. От 2012 година до 2019 г. е началник на групата „Противодействие на престъпленията против личността” в сектор „Противодействие на криминалната престъпност” при ОД на МВР – Разград. През ноември 2019 година е назначен за временно изпълняващ длъжността „Началник на РУ-Кубрат“. През 2021 година се връща като началник група „Престъпления против личността“ в Криминална полиция на ОД на МВР-Разград. От 4 юни 2024 г. е временно преназначен за началник на Районно управление - Лозница, където работи до назначаването му за временно преназначен на длъжността заместник-директор, отбеляза Георгиева.

В края на април със заповед на министъра на вътрешните работи комисар Ганчо Ганев беше временно преназначен на ръководната длъжност заместник-директор и началник на отдел „Криминална полиция“.

В началото на април със заповед на министъра на вътрешните работи комисар Димитър Александров бе преназначен на длъжност началник на отдел „Охранителна полиция“ в Областната дирекция (ОД) на МВР в Разград.

През февруари старши инспектор Стилиян Станев пое ръководната длъжност началник на сектор „Пътна полиция“.