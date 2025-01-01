Посрещаме септември с по-високи температури, отколкото изпращаме август, съобщават от НИМХ.

В четвъртък, петък и през по-голямата част от деня в събота ще бъде слънчево. Вятърът ще е от източната четвърт, предимно слаб, в източната половина от страната - по-често умерен. Температурите ще се повишават и в събота максималните ще бъдат предимно между 32° и 37°.

Късно вечерта и през нощта срещу неделя по преминаващ атмосферен фронт краткотрайни валежи и гръмотевична дейност ще има в Западна България, а през деня в неделя – в Централна и на места в Източна България. Повишена вероятност за по-интензивни явления има в централната част от страната. Вятърът ще се ориентира от северозапад и дневните температури ще се понижат с 2 до 5 градуса.

В началото на следващата седмица понеделник (1 септември) вероятността за валежи отново намалява. Ще преобладава слънчево време, температурите ще се повишат и във вторник (2 септември) максималните отново ще са между 32° и 37°, по-ниски по Черноморието.