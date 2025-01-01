Спукан е газопровод при ремонтни дейности на бул. "Кукленско шосе" в Пловдив, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

При ремонт на източното платно на булеварда днес около 11:00 часа при изкопни работи багер е повредил газова тръба. На място веднага са пристигнали екипи на полицията и пожарната, районът е бил отцепен, а подаването на газ аварийно спряно.

Прекъсването на газоснабдяването е засегнало жители на район "Южен" в района на „Кукленско шосе", както и по булевард „Александър Стамболийски“, до Комплексния онголокичен център.

Към момента газоснаддяването е възстановено, съобщи пред БТА жител на района.