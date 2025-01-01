Състав на окръжния съд в Хасково е потвърдил решение от първа инстанция за дисциплинарно уволнение на бившия кметския наместник в кв. „Република“ в областния град Огнян Шекеров, съобщиха от съда.

С постановлението си окръжните магистрати отхвърлят предявените от Шекеров искове против Община Хасково за признаване на отстраняването му за незаконно, отмяна на уволнението му, възстановяване на длъжност, както и за присъждане на обезщетение в размер на 6840 лева за шестте месеца, през които той е останал без работа, допълниха от съда.

Огнян Шекеров беше дисциплинарно уволнен със заповед на кмета на Хасково от 14 ноември миналата година заради неявяване на работа, след като той и сина му Юлий Шекеров бяха арестувани за нападение над екипа журналисти на бТВ в Хасково в деня на предсрочните парламентарни избори на 27 октомври 2024 година.

В Районен съд - Хасково се води дело срещу баща и син Шекерови по искане на районната прокуратура за освобождаването им от наказателна отговорност по първоначално повдигнатите им обвинения за нападение над журналистически екип и налагането на административно наказание чрез глоба.