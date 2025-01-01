Автомобил се запали на паркинг между блокове в центъра на Велико Търново. На място бързо пристигнаха служители на пожарната и полицията и огънят бе своевременно потушен.

Благодарение на огнеборците пожарът, обхванал и дограмата на помещение пред паркирания автомобил, не успя да се разпространи по фасадата на сградата и така беше предотвратен по-сериозен инцидент.

Млад мъж подпали къщата си след скандал във Великотърновско

Водачът паркирал превозното средство в междублоковото пространство между главната улица „Васил Левски“ и улица „Марно поле“ сутринта около 10:00 ч., след което е отишъл в близкия си офис. Той каза, че не е видял нищо съмнително в автомобила. Мъжът коментира, че преди няколко години от същия паркинг му е открадната предишна кола.

Малко преди 14:00 ч. сигнал на тел. 112 подал домоуправителят на входа на блок, зад който е паркирана пламналата кола. Докато пристигнат пожарникарите, той сам опитал да изгаси пламъците с два пожарогасителя от своите автомобили.

Някои живущи в околните блокове коментираха, че се е чул силен пукот, други са видели дима и са усетили миризмата на пушек, но никой не е видял как са се появили пламъците.

Причините за възникване на пожара все още не са изяснени и тепърва ще се разследват. Сред предполагаемите са късо съединение в двигателния отсек на автомобила или пламнали боклуци до предната му гума. От пламъците леко е пострадало и превозно средство, паркирано в близост, което е с разтопени преден десен фар, част от бронята и калника.