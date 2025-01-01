Дете, пострадало тежко при инцидент с електрическо колело, бе оперирано в Многопрофилната болница за активно лечение „Д-р Стамен Илиев“ – Монтана, състоянието му е стабилизирано, каза началникът на отделението по хирургия д-р Красимир Каменов.

Детето е от видинското село Арчар и е прието в монтанската болница около 03:00 часа миналата нощ.

То е било в критично състояние с тежък кръвоизлив и разкъсвания по вътрешните органи – черен дроб, десен бъбрек и дебело черво. Детето е оперирано по спешност, един от бъбреците е отстранен. То е стабилизирано и контактно, поясни д-р Каменов.